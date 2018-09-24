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    18-летний курянин обворовал соседей

    Сегодня, 13:04
    18-летний курянин обворовал соседей
    В Касторенском районе установлен подозреваемый в двух кражах. 18-летний курянин проникал в квартиры через открытые балконы на первом этаже. Все кражи совершал днем, когда хозяев не было дома. Его интересовали наличные деньги. В первом случае он похитил 10 тысяч рублей, во второй квартире его добычей стали еще 2 тысячи. Потерпевшие не сразу обнаружили пропажу, поэтому заявления о краже подали спустя время. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищениям причастен житель этого же дома. Он сознался в содеянном и обязался возместить нанесенный ущерб. Проводится проверка, после которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

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