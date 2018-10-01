МРСК Центра обеспечило в Курской области выдачу мощности новым крупным животноводческим комплексам

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» обеспечили электросетевой инфраструктурой два новых свиноводческих комплекса «Орлянский» и «Яндовищенский», построенных группой компаний (ГК) «АгроПромкомплектация в Конышевском районе Курской области. В рамках технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям филиала трех площадок (репродуктор, доращивание, откорм) работники Курскэнерго построили около 20 км кабельно-воздушных линий 10кВ и произвели монтаж восьми линейных разъединителей 10кВ.





Общая мощность присоединения обоих комплексов, рассчитанных на одновременное содержание 69 тысяч голов каждый, составила порядка 2 МВт. Их ввод в строй позволит ГК «АгроПромкомплектация» войти в пятерку лидеров по производству свинины на российском рынке.





Курский филиал МРСК Центра вносит значимый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона в регионе. В июле энергетики завершили проект по ТП крупного высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, который ГК «АгроПромкомплектация» строит в Железногорском районе, а ранее увеличили на 0,8 МВт мощность присоединенного ими в 2017 году к сетям комплекса по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга», выпускающего в год до 12 тысяч тонн грибной продукции для Курской области и других регионов Черноземья.

До конца текущего года Курскэнерго обеспечит электроснабжение еще трех объектов АПК ЗАО «Агрофирма «Рыльская», ООО «Фатежская ягнятина» и ООО «Свинокомплекс «Пристенский». Общая мощность присоединения составит свыше 1,6 МВт.