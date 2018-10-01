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    В Курске отмечают День таможенника

    Сегодня, 08:07
    В Курске отмечают День таможенника
    Сегодня День таможенника. В нашем городе праздник начнется с возложения цветов к мемориальной доске первому начальнику Курской таможни Анатолию Погожеву. Затем в КГУ состоится конференция «Стратегия развития приграничных территорий». В 14.30 в актовом зале Курского института кооперации проведут торжественное собрание, посвященное Дню таможенника.  Сегодня экономическую безопасность страны в регионе деятельности Курской таможни, а это Курская и Орловская области,  обеспечивают около 700 сотрудников. За 9 месяцев Курской таможней перечислено в федеральный бюджет около 8,5 млрд рублей, оформлено более 26 тысяч деклараций на товары. География внешнеэкономической деятельности обширна – это 94 страны мира.

     

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