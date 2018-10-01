Курянина нашли спустя 7 лет после избиения милиционера

Курянина нашли спустя 7 лет после избиения представителя власти. Как рассказали в прокуратуре, летом 2011 года в Свободе Золотухинского района в кафе был избит сотрудник тогда еще милиции. Страж порядка зашел в питейное заведение, чтобы проверить сообщение о правонарушении. Он обратил внимание продавца на громко звучащую в ночное время музыку. Двое посетителей обругали матом сотрудника милиции, потребовали уйти, а затем набросились с кулаками. У милиционера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В 2012-м одного из нападавших осудили к трем годам лишения свободы. А второй злоумышленник 7 лет находился в федеральном розыске. Наконец и он попал на скамью подсудимых. Мужчина проведет в тюрьме 4 года.