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    Курянина нашли спустя 7 лет после избиения милиционера

    Сегодня, 08:10
    Курянина нашли спустя 7 лет после избиения милиционера
    Курянина нашли спустя 7 лет после избиения представителя власти. Как рассказали в прокуратуре, летом 2011 года в Свободе Золотухинского района в кафе был избит сотрудник тогда еще милиции. Страж порядка зашел в питейное заведение, чтобы проверить сообщение о правонарушении. Он обратил внимание продавца на громко звучащую в ночное время музыку. Двое посетителей обругали матом сотрудника милиции, потребовали уйти, а затем набросились с кулаками. У милиционера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В 2012-м одного из нападавших осудили к трем годам лишения свободы. А второй злоумышленник 7 лет находился в федеральном розыске. Наконец и он попал на скамью подсудимых. Мужчина проведет в тюрьме 4 года.

     

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