«Красные олигархи» раскалывают КПРФ?

Кандидаты от крупного бизнеса могут уменьшить лояльность избирателей к коммунистам, полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Накануне единого дня голосования отдельные представители и сторонники КПРФ вновь заговорили о давлении на партию. Могут ли эти действия быть связаны с попытками активизировать электорат? Настораживает, что КПРФ, помимо того, что использует популярную пенсионную тему, продолжает задействовать фигуру бизнесмена Павла Грудинина, которого выдвигала кандидатом на президентских выборах в марте этого года. Сам Грудинин в выборах 9 сентября не участвовал, но продолжает оказывать поддержку партии. Но не совершают ли коммунисты очередную ошибку, привлекая в пиар-целях столь противоречивую (как в политическом, так и в этическом плане) личность?

Последние новости, которые так или иначе касаются многочисленных иностранных активов директора «Совхоза имени Ленина», явно не прибавляют ему поклонников среди рядовых сторонников КПРФ. Скорее избиратель поддержит экс-супругу Павла Грудинина, подавшую иск на раздел имущества с «возможно, самым богатым человеком в России». Или миноритарных акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», выигравших очередной суд по делу о признании незаконной сделки по передаче двух земельных участков совхоза в уставный капитал аффилированной с Грудининым компании «ТТ Девелопмент».

Наконец, не иначе как признанием вины общественность восприняла отказ Грудинина подавать кассационную жалобу по им же инициированному судебному процессу. Экс-кандидат пытался оспорить постановления налоговой службы о привлечении его к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, штрафы по которым в общей сложности составили 62 тыс. рублей. Однако сначала Видновский горсуд Подмосковья, а потом и Московский областной суд оставили жалобы Грудинина без удовлетворения, а постановления налогового органа — без изменений. Те уже вступили в силу. Причем во время рассмотрения апелляций тремя составами судей Мособлсуда адвокаты бизнесмена вели себя весьма вызывающе, за что получили замечание от двух судей. Более того, в запале грозили уголовными делами налоговикам и судьям «за фальсификацию доказательств и ложные свидетельские показания».

Стоит напомнить, что история с зарубежными активами Грудинина тянется с конца 2017 года. Тогда Центризбирком впервые озвучил данные о нескольких незакрытых счетах кандидата за границей, и все узнали о том, что простой директор совхоза оказался предприимчивым бизнесменом. За пределами родины у него обнаружились счета в UBS Switzerland AG, где хранилось в общей сложности 14,4 млн рублей, и ценные бумаги в Liechtensteinische Landesbank, стоимость которых составляет 7,5 млрд рублей. При этом ранее выдвиженец от КПРФ уведомил ЦИК об отсутствии у него каких-либо активов за рубежом.

В начале года Грудинин вроде бы отчитался о том, что все счета закрыл, но в феврале в ЦИКе сообщили, что до сих пор не получили подтверждений этому. Центризбирком инициировал запрос в Федеральную налоговую администрацию Швейцарии, которая, действуя в рамках официального соглашения между фискальными службами двух наших стран, передала данные ФНС России. По данным СМИ, в этих материалах оказались сведения не только о двух счетах в швейцарском банке, а еще об 11, где хранилось около 55 млн рублей и свыше 5,5 кг золота. Но и эту информацию Грудинин категорически отрицал.

В конце июня этого года данные налоговых органов Швейцарии были раскрыты официально: на очередном судебном заседании по иску рядовых акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые просят признать недействительной сделку о передаче двух участков совхозной земли компании «Каширский молл», была обнародована информация о нарушениях валютного законодательства. А также о том, что три иностранных счета Грудинина не были закрыты, когда он уже зарегистрировался кандидатом в президенты, и даже о том, что бизнесмен оказался конечным бенефициаром белизской структуры Bontro LTD. Этот офшор является стопроцентным собственником российской компании, которая владеет 20% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». А во время предвыборной кампании Павел Николаевич уверял избирателей, что не знает, кто стоит за офшором. Теперь же выяснилось, что как минимум до конца 2017 года Грудинину принадлежали не 44% акций совхоза, которые он декларировал при регистрации кандидатом, а все 64%.

Правда вскрылась, когда юристы бизнесмена готовились к очередной баталии в суде по постановлениям налоговой службы. Факты, которые Грудинин раньше опровергал, стали достоянием гласности, и это нанесло серьезный удар по имиджу директора «Совхоза имени Ленина», который начал делать политическую карьеру. До участия в президентской кампании Грудинин неоднократно баллотировался в Московскую областную думу, в 2016 году пытался избраться в нижнюю палату парламента РФ, с 2017 года возглавляет Совет депутатов подмосковного города Видного. Получается, что Грудинин в период последних походов в политику скрывал от налоговой свои зарубежные активы.

Любопытно, что, как упоминают СМИ, информация об иностранных активах Грудинина и ранее фигурировала в качестве доказательной базы в различных судебных разбирательствах.

Факт наличия иностранных активов и другие подробности биографии Грудинина сделали экс-кандидата от КПРФ, пожалуй, самым противоречивым участником президентских выборов за всю новейшую историю России. Может быть, у «политика от народа» и останутся отдельные поклонники, особенно вдохновленные его речами, но значительная часть электората Павлом Грудининым, очевидно, потеряна безвозвратно. Возможно, экс-кандидат и сам это прекрасно осознает, потому и отказался от борьбы за свой имидж.

Напротив, КПРФ чрезвычайно важно вернуть доверие избирателя, потерянное во многом из-за противоречивой фигуры Грудинина. Раскол в рядах коммунистов наметился еще в период президентской кампании: далеко не все региональные ячейки поддержали кандидатуру «красного директора», в выдвижении Грудинина усмотрели угрозу лидерству Геннадия Зюганова. Теперь рядовые члены КПРФ ставят в укор партийному руководству «заигрывание» с крупным бизнесом, в результате котрого предприниматели могут получить доступ к депутатским мандатам.

Источник материала - http://www.aif.ru/politics/opinion/krasnye_oligarhi_raskalyvayut_kprf