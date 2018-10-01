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    «Динамо» с трудом переиграло Рижский ТТТ в Евролиге

    Сегодня, 11:29
    «Динамо» с трудом переиграло Рижский ТТТ в Евролиге
    Накануне баскетболистки курского «Динамо» с победы стартовали в новом сезоне женской Евролиги. В поединке группы «В» команда Лукаса Мондело встречалась в Риге с самым титулованным клубом Европы - ТТТ.  Победа досталась курянкам нелегко. Первый и заключительный периоды остались за хозяйками площадки 23:17 и 24:15. Зато в двух других отрезках матча перевес был на стороне «бело-голубых» 13:7 и 24:16. В итоге «динамовки» с преимуществом в один балл всё же взяли верх над соперницами 70:69. Решающим стал бросок Эпифании Принц за минуту до финальной сирены. Дабл-дабл оформила Брианна Стюарт — 29 очков и 11 подборов, по 12 баллов на счету Анны Круз и Сони Петрович. Следующую игру Евролиги динамовки проведут дома 31 октября с клубом «Кароло Баскет» из Франции. Начало матча в СКК в 7 вечера.
    Другой курский клуб – «Инвента» провёл первый в своей истории матч в Кубке Европы. В польском Кракове подопечные Элен Шакировой встречались с «Вислой» и уступили со счётом 58:76.

     

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