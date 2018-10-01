Курская духовная семинария займется разведением улиток

В Курской духовной семинарии собираются заняться разведением виноградных улиток. Семинария уже получила соответствующие сертификаты, построили специальный вольер. В этом году в нем уже обживалась тысяча улиток. Семинаристы говорят, что ухаживать за этой живностью просто. Они едят практически всё. Возможно, в ближайшее время в меню семинаристов появятся блюда из виноградной улитки. Мастер-класс местным поварам уже дал французский повар. Наладить улиточное производство здесь готовы не только для себя. Желание закупить моллюсков уже высказали столичные рестораны.

По материалам ГТРК "Курск"