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    Курская духовная семинария займется разведением улиток

    Сегодня, 11:51
    Курская духовная семинария займется разведением улиток
    В Курской духовной семинарии собираются заняться разведением виноградных улиток. Семинария уже получила соответствующие сертификаты, построили специальный вольер. В этом году в нем уже обживалась тысяча улиток. Семинаристы говорят, что ухаживать за этой живностью просто. Они едят практически всё. Возможно, в ближайшее время в меню семинаристов появятся блюда из виноградной улитки. Мастер-класс местным поварам уже дал французский повар. Наладить улиточное производство здесь готовы не только для себя. Желание закупить моллюсков уже высказали столичные рестораны.
     
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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