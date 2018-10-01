Курян приглашают на вечер итальянских фильмов

Продолжается фестиваль итальянских фильмов. Сегодня в Курском кинофонде, что на улице Зелёная, 32, состоятся два киносеанса. В 18 часов начнется политическая комедия «Закону тут не место», а в 19.30 — «Уедем к чертовой бабушке». Режиссеры этих двух фильмов — самые известные современные комики Италии — Фикарра и Пиконе. Они же исполняют главные роли. Фестиваль итальянских фильмов продлится до конца октября.

Курян просят бронировать места по телефону (4712) 52-98-20, а также через аккаунт администратора «Кинофонд-Курск Хорошее-Кино» в социальной сети ВК.



