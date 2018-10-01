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    В ДТП на улице Бойцов 9-й дивизии пострадали 4 человека, в том числе ребенок

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    В ДТП на улице Бойцов 9-й дивизии пострадали 4 человека, в том числе ребенок
    Утром 24 октября на улице Бойцов 9-й дивизии в ДТП пострадали 4 человека. Как сообщили в Госавтоинспекции, 58-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз», двигалась со стороны улицы 50 лет Октября вниз в направлении улицы Верхней Луговой. Она начала совершать разворот в обратном направлении из правого ряда, при этом не уступив дорогу автомобилю «Рено Логан» под управлением 40-летнего водителя, который двигался позади в левом ряду в попутном направлении. Травмы получили оба водителя, 12-летний пассажир «Дэу» и 70-летняя женщина, находившаяся в салоне «Логана». Подчеркивается, что водители были трезвы. 

     

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