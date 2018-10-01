Госавтоинспекция призвала курян быть внимательными из-за ухудшения погоды
Сегодня, 13:08
Госавтоинспекция призвала курян быть осторожными из-за ухудшения погоды. В ГИБДД рекомендуют перед поездкой проверять исправность стеклоочистителей и осветительных приборов. При осадках и тумане стоит быть предельно внимательными: водителям необходимо заблаговременно снижать скорость, особенно вблизи пешеходных переходов, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких манёвров. Пешеходам следует применять световозвращающие элементы, а за пределами города наличие световозвращателя – необходимость. Не стоит переходить дорогу, ограничив видимость капюшоном или зонтом или уткнувшись в телефон.