Курянам рекомендуют не ездить в затопленный Краснодарский край

Курские спасатели советуют жителям региона отказаться от поездок в Краснодарский край. Если это невозможно, то необходимо учитывать обстановку, сложившуюся там. На юг России обрушился циклон с выпадением обильных осадков. Частично под водой оказались 19 населенных пунктов Туапсинского района и 6-ть населенных пунктов Апшеронского района, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск.

Как сообщили в МЧС, подтоплена дорога регионального значения между селом Кривеньковское и селом Индюк. Имеются затруднения в проезде легкового транспорта. В регионе пострадал автодорожный мост в посёлке Цыпка Туапсинского района. Там разрушен целый пролет. Сейчас привлекается инженерная техника для проведения восстановительных работ. Также нарушено железнодорожное сообщение в Туапсинском районе. Произошёл сход селей на станцию Чилипси и на перегоне «Греческий – Кривеньковская». Поезда задержаны, экстренно проводятся восстановительные работы железнодорожного полотна. Пассажиров обеспечивают питанием и водой.