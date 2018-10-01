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    Завершить благоустройство улицы Красной Армии обещают сегодня ночью

    Сегодня, 14:19
    Завершить благоустройство улицы Красной Армии обещают сегодня ночью
    Завершить благоустройство улицы Красной Армии обещают сегодня ночью. Как сообщает издание "ДДД", на участке от Чумаковской до улицы Белинского еще не положили верхний слой асфальта. Однако представитель подрядчика заверил: сегодня, как и было обещано, работы будет завершены. В энергокомпании подтвердили: сроки не переносятся, завтра движение транспорта откроют. Отдельный вопрос к качеству благоустройства на улице Красной Армии. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт во время своего визита подчеркивал, что этот момент обязательно проконтролируют.

     

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