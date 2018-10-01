Завершить благоустройство улицы Красной Армии обещают сегодня ночью. Как сообщает издание "ДДД", на участке от Чумаковской до улицы Белинского еще не положили верхний слой асфальта. Однако представитель подрядчика заверил: сегодня, как и было обещано, работы будет завершены. В энергокомпании подтвердили: сроки не переносятся, завтра движение транспорта откроют. Отдельный вопрос к качеству благоустройства на улице Красной Армии. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт во время своего визита подчеркивал, что этот момент обязательно проконтролируют.



