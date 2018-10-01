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    В Глушковском районе утилизировали почти две тонны небезопасного мяса

    Сегодня, 14:28
    В Глушковском районе утилизировали почти две тонны небезопасного мяса
    В Глушковском районе задержали «Газель», которая перевозила туши крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. Как рассказали в Россельхознадзоре, при осмотре автомобиля выяснилось, что семь разрубленных на четвертины туш просто положили на пол, застеленный картоном. Мясо перевозили с нарушением температурного режима. На четвертинах отсутствовали ветеринарные клейма. От партии мяса отобрали пробы для исследования на сибирскую язву. Небезопасную продукцию весом 1750 кг изъяли и утилизировали. Нарушителя привлекли к административной ответственности.  

     

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