В Глушковском районе утилизировали почти две тонны небезопасного мяса

В Глушковском районе задержали «Газель», которая перевозила туши крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. Как рассказали в Россельхознадзоре, при осмотре автомобиля выяснилось, что семь разрубленных на четвертины туш просто положили на пол, застеленный картоном. Мясо перевозили с нарушением температурного режима. На четвертинах отсутствовали ветеринарные клейма. От партии мяса отобрали пробы для исследования на сибирскую язву. Небезопасную продукцию весом 1750 кг изъяли и утилизировали. Нарушителя привлекли к административной ответственности.