Кинофонд покажет курянам, где живут фильмы

4 ноября по всей России пройдет культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Присоединились к ней и курские учреждения. Областной кинофонд распахнет свои двери в «Ночь искусств» в 18.00. Здесь проведут экскурсию по потаенным уголкам здания, где «живут» фильмы. Кино в Курск пришло в 1897-м - всего через полтора года после показа первого в истории фильма «Прибытие поезда». Гости кинофонда познакомятся с необычными машинами - фильмоукладчиком, конвейером для транспортировки яуфов и фильмореставрационной установкой. Куряне увидят, как уживается 888 фильмокопий в фильмобазе и узнают, сколько лет ее самой старой киноленте. После экскурсии в кинозале покажут подборку малоизвестных широкому зрителю советских мистических мультфильмов.