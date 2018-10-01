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    Мужчина переехал в Курскую область и лишился денег и документов

    Сегодня, 14:56
    Мужчина переехал в Курскую область и лишился денег и документов
    В полицию Октябрьского района обратился житель соседней области. Он сообщил, что недавно прибыл в наш регион и познакомился с компанией. Во время застолья возник конфликт, который закончился дракой. Неизвестный после нанесения телесных повреждений похитил сумку, где хранилась крупная сумма, дорогой телефон и полный набор документов, без которых невозможно устроиться на работу. При заявлении в полицию потерпевший смог вспомнить только имя грабителя. Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Выяснилось, что деньги он успел потратить, телефон продать, а документы выбросить. В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по факту грабежа и хищения документов. В УМВД отметили, что полицейские помогут потерпевшему восстановить документы.

     

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