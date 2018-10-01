Открытие памятника на улице Энгельса обернется перекрытием дороги
Сегодня, 08:03
Сегодня в Курске состоится церемония открытия памятного знака «Шофёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Он расположен у входа в ПОГА-1. Здесь обустроили сквер, а на постамент установили автомобиль времен Великой Отечественной. Торжества начнутся в 15 часов. В мэрии Курска предупредили, что с 14 до 16 часов будет закрыто движение автотранспорта по улице Моковская на участке от улицы Энгельса до 1-го Моковского проезда.