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    Открытие памятника на улице Энгельса обернется перекрытием дороги

    Сегодня, 08:03
    Открытие памятника на улице Энгельса обернется перекрытием дороги
    Сегодня в Курске состоится церемония открытия памятного знака «Шофёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Он расположен у входа в ПОГА-1. Здесь обустроили сквер, а на постамент установили автомобиль времен Великой Отечественной. Торжества начнутся в 15 часов. В мэрии Курска предупредили, что с 14 до 16 часов будет закрыто движение автотранспорта по улице Моковская на участке от улицы Энгельса до 1-го Моковского проезда.

     

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