В Курске выйдет альбом со старинными фотографиями

Готовится к изданию книга-альбом «Остановись, мгновение! Курск и куряне на фотографиях второй половины ХIХ – начала ХХ века». Автор издания - замдиректора областного краеведческого музея Игорь Плаксин. Он рассматривает историю развития фотодела: организацию работы фотоателье, секреты изготовления фотоснимков, различные виды фотосъемки, приводит перечень фотографов Курска и Курской губернии, в него попали 177 имен. В книге опубликуют более 400 фотографий с видами Курска и портретами его жителей. Снимки сопровождаются пояснениями.