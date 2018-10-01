поиск по сайту
 

    В Курске выйдет альбом со старинными фотографиями

    Сегодня, 08:04
    В Курске выйдет альбом со старинными фотографиями
    Готовится к изданию книга-альбом «Остановись, мгновение! Курск и куряне на фотографиях второй половины ХIХ – начала ХХ века». Автор издания - замдиректора областного краеведческого музея Игорь Плаксин. Он рассматривает историю развития фотодела: организацию работы фотоателье, секреты изготовления фотоснимков, различные виды фотосъемки, приводит перечень фотографов Курска и Курской губернии, в него попали 177 имен. В книге опубликуют более 400 фотографий с видами Курска и портретами его жителей. Снимки сопровождаются пояснениями. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама