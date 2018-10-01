В Курской области впервые выявили поддельную купюру в 2000 рублей

В Курской области в этом году выявили 128 фальшивых банкнот. Как отмечает управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников, злоумышленники по-прежнему чаще подделывают банкноты номиналом 5000 рублей: за три квартала их выявлено 82 штуки. Также обнаружены 32 поддельные тысячные купюры, 6 фальшивок номиналом 500 рублей и 7 штук номиналом 100 рублей.

Научились фальшивомонетчики изготавливать новые деньги. В Курской области уже зафиксирован первый случай поддельной банкноты номиналом 2000 рублей. В банковском секторе Курской области с начала года также выявлено 9 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США.

Подробную информацию о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России можно найти на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты». Также рекомендуется скачать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое рассказывает об основных типах проверки банкнот: на просвет, при увеличении, на ощупь и при изменении угла наблюдения.



