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    В Курской области впервые выявили поддельную купюру в 2000 рублей

    Сегодня, 08:07
    В Курской области впервые выявили поддельную купюру в 2000 рублей
    В Курской области в этом году выявили 128 фальшивых банкнот. Как отмечает управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников, злоумышленники по-прежнему чаще подделывают банкноты номиналом 5000 рублей: за три квартала их выявлено 82 штуки.  Также обнаружены 32 поддельные тысячные купюры, 6 фальшивок номиналом 500 рублей и 7 штук номиналом 100 рублей. 
    Научились фальшивомонетчики изготавливать новые деньги. В Курской области уже  зафиксирован  первый случай  поддельной банкноты номиналом 2000 рублей. В банковском секторе Курской области с начала года также выявлено  9 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США.
    Подробную информацию о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России можно найти на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты». Также  рекомендуется  скачать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое рассказывает об основных типах проверки банкнот: на просвет, при увеличении, на ощупь и при изменении угла наблюдения.

     

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