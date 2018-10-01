Движение по улице Красной Армии открыли

Теплоэнергетики отчитались о завершении работ на улице Красной Армии. Эта дорога теперь открыта для движения транспорта. Сроки сдачи несколько раз переносили. Изначально ремонт должны были завершить ко Дню города 25 сентября. В итоге, закончив работы в авральном режиме, да и то под контролем врио губернатора Курской области Романа Старовойта руководство курского филиала «Квадры» сообщило, что улица открыта для движения транспорта. "Для восстановления 900-метрового участка дороги потребовалось более 4000 кубометров песка, 969 кубометров щебня и свыше 700 т асфальта", — пояснил управляющий директор филиала Александр Воронин. На благоустройство потрачено около 9,5 миллионов рублей, а общая стоимость работ по замене теплосети превысила 32 миллиона.

Врио губернатора просил обратить внимание на качество благоустройства. "Во время укладки асфальта надо проконтролировать качество, — подчеркнул Роман Старовойт, общаясь с руководством филиала во время посещения объекта 19 октября. — Как правило, сетевики неаккуратно это делают. Прошу вас сделать это аккуратно, чтобы не было видно, что здесь находилась траншея. Чтобы потом просадок не было, потому что за свой счёт по гарантии будете исправлять", — сказал Роман Владимирович. Вопросы по поводу качества, видимо, ещё будут заданы теплоэнергетикам.



