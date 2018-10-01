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    К зиме отремонтируют освещение комплекса "Курская дуга"

    Сегодня, 12:13
    К зиме отремонтируют освещение комплекса
    На мемориальном комплексе «Курская дуга» на проспекте Победы идет капитальный ремонт наружного освещения. В последнее время на территории комплекса, построенного 20 лет назад, часть фонарей не горела. Как рассказал изданию "Друг для друга" председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов, на восстановление освещения выделили порядка полутора миллиона рублей. За эти деньги должны переложить электрический кабель и подключить, а где-то заново установить демонтированные на время работ светильники. Сейчас ведутся земляные работы. По контракту завершить работы по восстановлению освещения Триумфальной арки должны к 1 декабря. 
     
    Фото "ДДД"

     

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