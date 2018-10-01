поиск по сайту
 

    Сегодня утром в Курской области выпал первый снег

    Сегодня, 12:25
    Сегодня утром в Курской области выпал первый снег
    В Курской области выпал первый снег. Как сообщает газета «Маяк», снегопад начался сегодня утром и продолжался несколько минут, запорошив поселок Горшечное. Затем выглянуло солнце, и снег быстро растаял.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама