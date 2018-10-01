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    В горбольнице №3 закроют неврологическое отделение

    Сегодня, 12:35
    В горбольнице №3 закроют неврологическое отделение
    В горбольнице №3 Курска закрывают неврологическое отделение. Как сообщает ТК ТАКТ, с января следующего года там будут оказывать паллиативную помощь. Комитет здравоохранения предлагает «перебросить» сотни пациентов в другие медучреждения. Главврач 3-й горбольницы Николай Толмачев заверил, что больных, которые страдают неврологическими патологиями, не бросят. Их перераспределят во 2-ю и 4-ю горбольницы, БСМП. Сокращений среди медработников не будет, их тоже переведут. В региональном комитете здравоохранения пояснили: по статистике, есть излишний коечный фонд именно неврологического профиля.

     

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