Куряне бросились менять полисы ОМС

Известие, что с 1 ноября приостановят выдачу полисов обязательного медицинского страхования, вызвало среди курян ажиотаж. В центре города около офиса страховщика "Росно" уже образовалась внушительная очередь желающих незамедлительно поменять полис. Причем полисы нового образца ("листочки" вместо "книжечки") обменять можно было с 2011 года. Только куряне, впрочем, как и многие жители других регионов, не спешили это сделать. На это их сподвигла новость, что выдачу полисов ОМС приостановят на 2 месяца - с 1 ноября 2018 до января 2019-го.