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    В Курской области завершается уборка урожая

    Сегодня, 13:35
    В Курской области завершается уборка урожая
    В Курской области завершается уборка урожая. Сахарная свекла убрана на 95 процентов, накопано порядка 4 млн 700 тыс. тонн.  По прогнозам Курская область в этом году даст более 4,8 млн тонн этой культуры при урожайности 450 центнеров с гектара.  Активно хозяйства ведут уборку кукурузы на зерно. Уже убрано свыше 92 тыс. га, или 75 процентов от плана. Средняя урожайность превышает 93 центнера с гектара. Намолочено свыше 862 тыс. тонн кукурузного зерна,  специалисты прогнозируют рекордный урожай кукурузы – более 1 млн тонн. Это позволит существенно улучшить показатели по общему урожаю зерновых. 
    По информации комитета АПК Курской области, рекордным будет урожай масличных культур, уборка которых уже практически завершена. В регионе будет произведено свыше 890 тыс. тонн в зачетном весе, а это на 30 процентов больше, чем в прошлом году. 

     

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