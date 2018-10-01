На поиски пропавшего мальчика вышли более тысячи человек

Поиски Даниила Бирюкова, который 23 октября не вернулся домой из школы, продолжаются. Следователи просят не распространять слухи о том, что 8-летнего школьника нашли. Сегодня в поисках задействовано более тысячи человек. Проводится анализ предоставленных видеоматериалов, устанавливается маршрут пропавшего ребенка. Надежда найти Даниила живым остается, поиски не прекратятся. Следствие рассматривают все возможные версии, в том числе похищение ребенка.

По материалам издания "Эхо недели"