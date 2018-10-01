поиск по сайту
 

    Состав "Динамо" пополнит ещё одна олимпийская чемпионка

    Сегодня, 15:51
    Состав
    Курское «Динамо»  намерено подписать контракт с 29-летней центровой сборной США Тиной Чарльз. Как пишет «ДДД», переезд в Курск другой титулованной американки Кэндис Паркер не состоялся по семейным обстоятельствам баскетболистки. В качестве замены руководство бело-голубых подписало двукратную олимпийскую чемпионку и 3-кратную чемпионку мира Чарльз. В сборной США баскетболистка выиграла Олимпиады 2012 и 2016 годов, чемпионаты мира 2010, 2014 и 2018. В Европе играла за оренбургскую «Надежду», турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче», польскую «Вислу» и столичное  «Динамо». 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама