Состав "Динамо" пополнит ещё одна олимпийская чемпионка

Курское «Динамо» намерено подписать контракт с 29-летней центровой сборной США Тиной Чарльз. Как пишет «ДДД», переезд в Курск другой титулованной американки Кэндис Паркер не состоялся по семейным обстоятельствам баскетболистки. В качестве замены руководство бело-голубых подписало двукратную олимпийскую чемпионку и 3-кратную чемпионку мира Чарльз. В сборной США баскетболистка выиграла Олимпиады 2012 и 2016 годов, чемпионаты мира 2010, 2014 и 2018. В Европе играла за оренбургскую «Надежду», турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче», польскую «Вислу» и столичное «Динамо».



