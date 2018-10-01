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    Дорогу на проспекте Дружбы начнут строить в 2019 году

    Сегодня, 16:25
    Дорогу на проспекте Дружбы начнут строить в 2019 году
    Сегодня врио губернатора Курской области провел первый прием населения в приемной президента. Роман Старовойт общался с жителями за закрытыми дверями. После встречи с населением глава региона обозначил круг проблем, с которыми пришли люди. Это тарифы на вывоз мусора, водоснабжение и водоотведение, замена лифтов, предоставление жилья сиротам. Роман Данилов обратился к врио губернатора с просьбой помочь в строительстве дороги в Северо-Западном микрорайоне Курска. Речь идет о продолжении проспекта Дружбы до улицы Просторная. В непогоду местные жители оказываются отрезаны от цивилизации. Даже вызвать «скорую» становится проблемой. Роман Старовойт пообещал, что дорогу начнут строить уже в следующем году.

     

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