Дорогу на проспекте Дружбы начнут строить в 2019 году

Сегодня врио губернатора Курской области провел первый прием населения в приемной президента. Роман Старовойт общался с жителями за закрытыми дверями. После встречи с населением глава региона обозначил круг проблем, с которыми пришли люди. Это тарифы на вывоз мусора, водоснабжение и водоотведение, замена лифтов, предоставление жилья сиротам. Роман Данилов обратился к врио губернатора с просьбой помочь в строительстве дороги в Северо-Западном микрорайоне Курска. Речь идет о продолжении проспекта Дружбы до улицы Просторная. В непогоду местные жители оказываются отрезаны от цивилизации. Даже вызвать «скорую» становится проблемой. Роман Старовойт пообещал, что дорогу начнут строить уже в следующем году.



