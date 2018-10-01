В Дмитриевском районе отремонтировали еще один мост

В Дмитриевском районе открыли движение по отремонтированному мосту через реку Мертвая Харасея, он расположен на 74 километре федеральной трассы А-142 «Тросна - Калиновка». Как сообщили в пресс-службе Росавтодора, здесь усилили опоры, установили новые балки пролётных строений, выполнили гидроизоляцию и водоотвод, заменили покрытие проезжей части и подходов к переправе, построили новые лестничные сходы, установили ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку и благоустроили прилегающую территорию. Это уже второй отремонтированный мост в Дмитриевском районе. В середине октября федеральные дорожники провели реконструкцию сооружения через реку Османька.