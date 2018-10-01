Приставы вернули место работы инженеру-химику

В Железногорском районе в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист. В нем говорилось, что по решению суда руководство компании обязано восстановить женщину на работе в должности инженер-химик. Пристав уведомил об этом начальство организации, а также предупредила о последствиях неисполнения решения. Директор компании в тот же день издал приказ о восстановлении женщины в ранее занимаемой должности. В службе судебных приставов уточнили, что в ближайшее время курянка получит деньги за время вынужденного прогула.



