Пассажирам троллейбуса расскажут о комсомоле

Сегодня по улицам Курска вновь проедет "Читающий троллейбус". Акция посвящена 100-летию ВЛКСМ. Организаторы расскажут об истории создания комсомола, основных вехах его становления, о тех, кто стоял у истоков молодежной организации. Пассажиры «Читающего маршрута» вспомнят имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе с фашистскими захватчиками: Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, а также комсомольцев-курян: Кати Зеленко, Алексея Петрова . Также прозвучат произведения о Родине, комсомоле и молодежи. На остановках «Площадь Героев Курской битвы» и «Проспект Победы» выберут «счастливых» пассажиров, которые станут обладателями подарков. Стартует троллейбус с Красной площади в 11 часов и проедет по маршруту № 1.



