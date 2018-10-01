поиск по сайту
 

    Пассажирам троллейбуса расскажут о комсомоле

    Сегодня, 08:08
    Пассажирам троллейбуса расскажут о комсомоле
    Сегодня по улицам Курска вновь проедет "Читающий троллейбус". Акция посвящена 100-летию ВЛКСМ. Организаторы расскажут об истории создания комсомола, основных вехах его становления, о тех, кто стоял у истоков молодежной организации. Пассажиры «Читающего маршрута» вспомнят имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе с фашистскими захватчиками: Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, а также комсомольцев-курян: Кати Зеленко, Алексея Петрова . Также прозвучат произведения о Родине, комсомоле и молодежи. На остановках «Площадь Героев Курской битвы» и «Проспект Победы» выберут «счастливых» пассажиров, которые станут обладателями подарков. Стартует троллейбус с Красной площади в 11 часов и проедет по маршруту № 1.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама