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    Курянин проехал на угнанной "Газели" несколько метров

    Сегодня, 08:12
    Курянин проехал на угнанной
    В Курске раскрыта попытка угона "Газели", припаркованной на Сумской. Ночью неизвестный вскрыл транспорт, но технические неполадки не позволили отогнать машину дальше, чем на несколько метров. Полицейские, выехавшие на место происшествия, собрали следы и доказательства, после обработки которых выяснилось, что к попытке совершить преступление причастен 33-летний житель Золотухниского района, ранее он уже был судим за угон. Злоумышленник сознался в содеянном, объяснив, что был пьян и хотел прокатиться. Возбуждено уголовное дело. Полиция же призывает автовладельцев оборудовать транспорт сигнализациями и видеорегистраторами.

     

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