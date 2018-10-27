Минимальная выплата по страхованию жилья от ЧС может составить 500 тыс. руб.

Минфин подготовил законопроект, уточняющий минимальные размеры страховых сумм по страхованию жилья. Этот показатель составит от 300 до 500 тыс. руб. и будет зависеть от региона.

Согласно данным федерального портала проектов нормативных правовых актов, минимальный объем обязательств страховщика в каждом регионе будет указан региональными органами власти как единое значение, либо будет вычисляться по одной формуле в каждом конкретном случае в зависимости от ряда факторов. В частности, субъекты РФ смогут учесть случаи, когда реальная стоимость погибшего в результате ЧС жилья ниже 500 тыс. руб., а также зоны, где регулярно происходят паводки и затопления, постоянно наносящие расположенному там жилью ущерб. Кроме того, будут учтены ситуации, когда степень износа жилья до произошедшего ЧС составляла более 60%. Такой подход позволит учесть значительные различия характеристик жилищного фонда в разных субъектах Российской Федерации, уточняет ведомство в пояснительной записке к законопроекту.

Закон о страховании жилья от ЧС был подписан президентом 4 августа этого года и вступит в силу через год после этой даты. Он предполагает выплаты компенсаций за погибшее застрахованное жилье совместно страховщиком и субъектом РФ. Как только будет определен минимальный размер страховой выплаты, станет ясна сумма ответственности региона за каждое погибшее жилье. В случае чрезвычайной ситуации регионального масштаба выплата будет произведена из бюджета региона, в случае ЧС федерального масштаба - из федерального бюджета. Ранее представители Минфина оценивали ответственность страховщиков в компенсациях по страхованию от ЧС в 20-50% от общей суммы жилья. 95% риска полной утраты жилья от ЧС по закону будет перестраховано в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработает информационную систему АИС "Жилье”, в которой будет храниться информация обо всех договорах страхования жилья от ЧС в РФ. Также через эту систему можно будет приобрести страховой полис и получить выплату при страховом случае.

Каждый регион самостоятельно разработает программу по страхованию от ЧС, адаптированную под свои нужды. В некоторые из них будут включены риски, не связанные с чрезвычайными ситуациями. Также субъекты РФ определят сумму ответственности страховщика в выплатах в рамках допустимых величин и смогут включить опцию оплаты страховой премии в квитанции ЖКХ.

Закон предполагает компенсации в денежном эквиваленте и в виде жилья. Жилфонд некоторых регионов не располагает свободным жильем, поэтому в таких случаях собственникам будет выплачена полная сумма стоимости застрахованной недвижимости. В тех случаях, когда у региона есть возможность передать собственнику новое жилье, ему будет предоставлен выбор: деньги или квартира. В случае, если он выберет квартиру, страховщик выплатит сумму своей ответственности в бюджет региона.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщил, что союз поддерживает новую инициативу Минфина. "Компенсации за погибшее жилье должны быть соразмерными его реальной стоимости. Поскольку закон был принят с целью облегчить нагрузку на региональные бюджеты страны, установление размеров страховых сумм в пределах 300-500 тыс. руб. позволят сделать этот механизм эффективным. Это обеспечит гарантию того, что собственники жилья получат компенсацию в полном объеме, а бюджет региона не понесет значительных потерь”, - подчеркнул он.

Эксперт проекта "Страхование: Общественная экспертиза” Игорь Моржаретто считает, что не менее важно учитывать особенности каждого региона при определении лимитов страховых выплат. "Нельзя забывать о том, что цены на жилье в разных регионах России значительно отличаются. Поэтому, если бы минимальный размер страховой выплаты был установлен в сумме 500 тыс. руб. для всех регионов, то появилась бы практика получения выплат в полмиллиона рублей за погибшее жилье, которое стоило 200 тыс. руб. Естественно, подобные ситуации неприемлемы, и очень хорошо, что Минфин это учел в своем новом законопроекте”, - пояснил он.

Директор Института регионального развития Дмитрий Журавлев добавил, что закон о страховании жилья от ЧС положительно повлияет на доверие россиян к страховым компаниям. "Сейчас добровольное страхование в России не так развито, как в европейских странах. Страховая культура россиян остается на достаточно низком уровне: люди плохо понимают, как работает механизм компенсаций, поэтому боятся страховаться. Однако с развитием нового общероссийского вида страхования, в котором участвует государство, этот страх будет постепенно испаряться. Во-первых, этому поспособствует прозрачный механизм сборов и выплат в единой информационной системе, через которую можно будет как купить полис, так и получить выплату при страховом случае. Во-вторых, благодаря высокой доле ответственности страховщиков по страхованию жилья от ЧС (500 тыс. руб. для регионов - действительно серьезная сумма) россияне поймут эффективность страхования в целом и начнут приобретать и другие полисы”, - заключает эксперт.