«Авангард» вошёл в тройку лидеров ФНЛ, обыграв дома «Сибирь»

Курский «Авангард» в воскресенье принимал новосибирскую «Сибирь» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Хозяева выиграли со счётом 3:2 и завершили 1-й круг в тройке лидеров турнирной таблицы. В составе победителей отличились Михаил Земсков, Роман Минаев и Роман Акбашев. Счёт мог быть крупнее, но Ильнур Альшин не смог реализовать пенальти, назначенный на 43-й минуте за фол на Минаеве. Курянин перед ударом поскользнулся на мокром газоне и пробил выше ворот. Победа позволила «Авангарду» набрать 33 очка и подняться на третье место в турнирной таблице. Второй круг команда Игоря Беляева начнёт дома. 4 ноября в Курске наши футболисты встречаются с дублем московского «Спартака».