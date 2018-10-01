«Динамо» одержало четвёртую победу подряд в регулярке

Баскетболистки курского «Динамо» накануне провели четвёртую встречу регулярного чемпионата Премьер-лиги. В Оренбурге команда Лукаса Мондело встречалась с «Надеждой» и победила со счётом 86:70. Эта победа для курянок стала 4-й кряду. За день до поединка «бело-голубые» подписали соглашение с двукратной олимпийской чемпионкой Тиной Чарльз. Американской появилась в «стартовом» составе и дебютировала с дабл-дабла: на её счету 18 очков и 12 подборов. Брианна Стюарт была близка к «даблу» — 25 очков + 9 подборов. 17 очков, в том числе 9 из-за дуги, принесла Анна Круз. В среду, 31 октября «Динамо» проведёт первый домашний матч Евролиги. В 19.00 в СКК на улице Энгельса курянки примут французский «Фламмес Кароло Баскет».

Добавим, в субботу курская "Инвента" на выезде уступила 12-кратным чемпионкам России УГМК. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 96:64 в пользу хозяев площадки. Следующую игру в рамках ПЛ «Инвента» проведёт на выезде против московского МБА 4 ноября.