В Железногорском районе под колёсами "Приоры" погиб пешеход

Пешеход, пытаясь пересечь дорогу в тёмное время суток, погиб. По данным МЧС, авария случилась 27 октября в слободе Михайловка Железногорского района около половины 11-го вечера. "Лада Приора" сбила 58-летнего мужчину, который переходил дорогу. Шёл ли курянин по переходу или нет, не сообщается, но по словам 36-летнего водителя, появление человека перед машиной стало для него неожиданностью. В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия. Как пояснили в областном УГИБДД, несмотря на требование Правил дорожного движения, у погибшего на одежде не было светоотражающих приспособлений.



