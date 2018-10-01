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    В Железногорском районе под колёсами "Приоры" погиб пешеход

    Сегодня, 11:28
    В Железногорском районе под колёсами
    Пешеход, пытаясь пересечь дорогу в тёмное время суток, погиб. По данным МЧС, авария случилась 27 октября в слободе Михайловка Железногорского района около половины 11-го вечера. "Лада Приора" сбила 58-летнего мужчину, который переходил дорогу. Шёл ли курянин по переходу или нет, не сообщается, но по словам 36-летнего водителя, появление человека перед машиной стало для него неожиданностью. В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия. Как пояснили в областном УГИБДД, несмотря на требование Правил дорожного движения, у погибшего на одежде не было светоотражающих приспособлений.

     

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