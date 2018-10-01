В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки

В приложении «Сбербанк Онлайн» на iPhone появилась возможность отправлять в качестве денежной «Открытки» собственное фото или видео.





- Подарок, сделанный своими руками, всегда вызывает много эмоций и надолго запоминается, - полагает руководитель дивизиона «Цифровая платформа» ПАО Сбербанк Святослав Островский. - Так же и в цифровой среде — уникальное фото или видеоролик, созданный непосредственно для получателя, превратит обычный денежный перевод в душевное пожелание или просто поднимет настроение. Поэтому мы дополнили готовые «Открытки» в «Диалогах» в Сбербанк Онлайн возможностью записать свое поздравление.





Новая возможность появилась на базе денежных «Открыток», запущенных в разделе «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн 1 октября 2018 года. На момент запуска, совершая денежный перевод, пользователь мог выбрать открытку из 50 готовых вариантов (c популярными исполнителями 90-х, героями мультфильмов и т. д.). Теперь же фото или видео для открытки можно записать самому в приложении или выбрать фото из галереи смартфона.





До конца 2018 года эта функция станет доступна и владельцам Android-устройств.







