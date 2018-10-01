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    Под Курском водитель ВАЗа без прав попал в ДТП с КАМАЗом

    Сегодня, 11:41
    Под Курском водитель ВАЗа без прав попал в ДТП с КАМАЗом
    Под Курском водитель ВАЗа без прав попал в ДТП с КАМАЗом. Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла в одиннадцатом часу вечера 28 октября. В Солнцевском районе на дороге «Шумаково-Бунино» столкнулись КАМАЗ с прицепом и встречная ВАЗовская "семёрка". За рулем отечественной легковушки находился 18-летний водитель, не имеющий прав. В ДТП пострадал только он, молодого человека с ранением доставили в Солнцевскую райбольницу.

     

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