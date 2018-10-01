Под Курском водитель ВАЗа без прав попал в ДТП с КАМАЗом. Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла в одиннадцатом часу вечера 28 октября. В Солнцевском районе на дороге «Шумаково-Бунино» столкнулись КАМАЗ с прицепом и встречная ВАЗовская "семёрка". За рулем отечественной легковушки находился 18-летний водитель, не имеющий прав. В ДТП пострадал только он, молодого человека с ранением доставили в Солнцевскую райбольницу.



