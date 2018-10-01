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    Медсанчасти ФСИН оштрафованы за поврежденные стены и полы

    Сегодня, 11:55
    Медсанчасти ФСИН оштрафованы за поврежденные стены и полы
    В Курской области сотрудники прокуратуры побывали с ревизией в филиалах медсанчасти системы УФСИН. В диагностических и лечебных кабинетах представители надзорного ведомства обнаружили повреждения стен, потолков и пола. В частности, там отслаивалась штукатурка, были потёки и сырость, а на полу разбитый кафель. Кроме того, у исправительных учреждений не было лицензии на проведение осмотров работников исправительных колоний перед заступлением на смену и после нее. Как сообщили в прокуратуре, сейчас в медсанчасти делают ремонт. Руководству, которому вынесли предупреждение и штраф, уже приступило к оформлению лицензии. 

     

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