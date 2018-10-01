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    В Железногорске продолжаются поиски пропавшего первоклассника

    Сегодня, 12:02
    В Железногорске продолжаются поиски пропавшего первоклассника
    В Железногорске продолжаются поиски первоклассника Даниила Бирюкова. 8-летний мальчик не вернулся домой из школы 23 октября. Начальник регионального Управления МВД Григорий Кулик лично контролирует ход поисковой операции. В Железногорске он провел рабочую встречу с представителями общественности и поблагодарил их за содействие. Оперативные сотрудники ведут поиск, используя все технические возможности. Волонтеры и добровольцы прочесывают местность. Пользователи соцсетей прислали более тысячи сообщений. Те, в которых содержится информация о мальчике, незамедлительно отрабатываются полицией.

     

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