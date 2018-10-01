За сутки с дорог вылетели три автомобиля

В минувшие выходные в кювете оказались три автомобиля. Как рассказали в Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в девятом часу вечера 27 октября в селе Ясенки Горшеченского района. 28-летний водитель кроссовера "Ниссан Кашкай" не справился с управлением и вылетел с дороги. Травмы получил 26-летний пассажир, его госпитализировали в местную райбольницу. В воскресенье два похожих происшествия произошли в Железногорском районе. Утром 28 октября 18-летний водитель автомобиля «Опель Аскона» съехал на обочину, опрокинулся в кювет, где врезался в дерево. 20-летнюю пассажирку отправили в медучреждение. Около 8 вечера с трассы съехал "Дэу Матиз". Травмы получила 21-летняя женщина-водитель.