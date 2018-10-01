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    Почти 40 водителей попались нетрезвыми за рулем

    Сегодня, 14:34
    Почти 40 водителей попались нетрезвыми за рулем
    В минувшие выходные утром и вечером в Курске и области сотрудники ГИБДД проверили водителей на трезвость. Подобные рейды проводятся регулярно. Сотрудники ДПС вправе остановить любой автомобиль. В том числе водителя, следующего по всем правилам. Инспектор исключит факт употребления спиртного или наркотиков путем визуального осмотра. Если у полицейского возникнут подозрения, водителю предложат пройти тест на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе или медосвидетельствование.
    С 26 по 28 октября в регионе задержали  39 водителей, находившихся в состоянии опьянения. 10 отказались от медосвидетельствования. 5 человек задержаны за повторное нарушение. 

     

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