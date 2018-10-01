Почти 40 водителей попались нетрезвыми за рулем

В минувшие выходные утром и вечером в Курске и области сотрудники ГИБДД проверили водителей на трезвость. Подобные рейды проводятся регулярно. Сотрудники ДПС вправе остановить любой автомобиль. В том числе водителя, следующего по всем правилам. Инспектор исключит факт употребления спиртного или наркотиков путем визуального осмотра. Если у полицейского возникнут подозрения, водителю предложат пройти тест на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе или медосвидетельствование.

С 26 по 28 октября в регионе задержали 39 водителей, находившихся в состоянии опьянения. 10 отказались от медосвидетельствования. 5 человек задержаны за повторное нарушение.



