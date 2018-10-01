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    Сегодня куряне вспомнят жертв политических репрессий

    Сегодня, 08:08
    Сегодня куряне вспомнят жертв политических репрессий
    Сегодня куряне вспомнят жертв политических репрессий. Под каток массовых репрессий 30-50-х годов ХХ века попали миллионы наших сограждан. Только в Курской области были выселены, сосланы в лагеря, расстреляны тысячи крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, священнослужителей. Траурный митинг начнется в полдень в парке Героев гражданской войны. После литии возложат венки и цветы к памятному знаку «Жертвам политических репрессий». 

     

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