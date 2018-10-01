Сегодня куряне вспомнят жертв политических репрессий. Под каток массовых репрессий 30-50-х годов ХХ века попали миллионы наших сограждан. Только в Курской области были выселены, сосланы в лагеря, расстреляны тысячи крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, священнослужителей. Траурный митинг начнется в полдень в парке Героев гражданской войны. После литии возложат венки и цветы к памятному знаку «Жертвам политических репрессий».