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    В Курске проведут вечера Армении и Туркменистана

    Сегодня, 08:02
    В Курске проведут вечера Армении и Туркменистана
    Курян два вечера подряд, 30 и 31 октября, будут знакомить с культурами двух стран – Туркменистана и Армении. В частности, будут народные танцы.  В Туркменистане - это древний танец "куштдепди". Он был особенно популярен у туркмен, населявших побережье Каспийского моря. А вот в каждой провинции Армении есть свои особенности, в том числе костюмы и танцы. Один из самых известных - "Кочари". Именно его в 1945 году после взятия Берлина станцевали у стен Рейхстага бойцы 89-й стрелковой Армянской Таманской Краснознамённой ордена Красной Звезды дивизии. Примечательно, что в 2017 году танцы "Куштдепди" и "Кочари" включили в список наследия ЮНЕСКО. Знакомство с культурой Армении и Туркменистана начнется сегодня и завтра в 17:30 в Студенческом центре досуга ЮЗГУ.

     

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