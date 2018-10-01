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    Пенсионерка перечислила деньги телефонному мошеннику

    Сегодня, 08:03
    Пенсионерка перечислила деньги телефонному мошеннику
    В полицию обратилась 60-летняя жительница Железногорска с заявлением о краже денег. Потерпевшая опубликовала на одном из сайтов объявление о сдаче квартиры в аренду. Вскоре ей позвонил незнакомец, который якобы хотел отправить «аванс». Мужчина попросил хозяйку квартиры пойти к ближайшему банкомату и сделать то, что он скажет. Под его диктовку пенсионерка проделала несколько операций, из-за чего с ее же карты списали более 7 тысяч рублей. По данному факту полицейские проводят проверку. Установлено, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Самарской области. 

     

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