поиск по сайту
 

    Пьяный курянин угнал у таксиста машину

    Сегодня, 08:04
    Пьяный курянин угнал у таксиста машину
    В Курске полицейские задержали подозреваемого в угоне «Рено» у водителя такси. Как пояснили в УМВД, утром потерпевший прибыл на заказ и забрал троих молодых людей. Во время поездки один из пассажиров начал избивать водителя. Таксист остановился, конфликт продолжился уже на улице. После недолгой перепалки неизвестный завладел транспортом и вместе с компанией скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший обратился в полицию. Сразу был объявлен план «Перехват». По «горячим» следам машину нашли брошенной на улице Окружная. Неподалёку нашли и ту самую компанию, среди которых был угонщик. В полиции уточнили, что 28-летний подозреваемый уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж. Очередное преступление совершил в состоянии опьянения.  Возбуждено уголовное дело. Автомобиль в целости и сохранности уже вернули владельцу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама