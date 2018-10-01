Пьяный курянин угнал у таксиста машину

В Курске полицейские задержали подозреваемого в угоне «Рено» у водителя такси. Как пояснили в УМВД, утром потерпевший прибыл на заказ и забрал троих молодых людей. Во время поездки один из пассажиров начал избивать водителя. Таксист остановился, конфликт продолжился уже на улице. После недолгой перепалки неизвестный завладел транспортом и вместе с компанией скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший обратился в полицию. Сразу был объявлен план «Перехват». По «горячим» следам машину нашли брошенной на улице Окружная. Неподалёку нашли и ту самую компанию, среди которых был угонщик. В полиции уточнили, что 28-летний подозреваемый уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж. Очередное преступление совершил в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело. Автомобиль в целости и сохранности уже вернули владельцу.



