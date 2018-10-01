поиск по сайту
 

    Пропавшего в Железногорске мальчика нашли убитым

    Сегодня, 11:13
    Пропавшего в Железногорске мальчика нашли убитым
    Пропавший 23 октября в Железногорске 8-летний Даниил Бирюков найден убитым. Как сообщили в региональном УМВД, тело мальчика обнаружили в селе Трояново Железногорского района в овраге за заброшенным домом, принадлежащем 39-летнему мужчине. Подозреваемый в убийстве ребенка задержан. По версии следствия, мужчина, проживающий в одном подъезде с мальчиком, обманом заманил к себе в квартиру ребенка и надругался над ним. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил мальчика ножом в голову. Тело ребенка в спортивной сумке мужчина вывез в Трояново, где у него был заброшенный дом. Там он попытался спрятать тело погибшего. Подозреваемого ждет психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама