Пропавшего в Железногорске мальчика нашли убитым

Пропавший 23 октября в Железногорске 8-летний Даниил Бирюков найден убитым. Как сообщили в региональном УМВД, тело мальчика обнаружили в селе Трояново Железногорского района в овраге за заброшенным домом, принадлежащем 39-летнему мужчине. Подозреваемый в убийстве ребенка задержан. По версии следствия, мужчина, проживающий в одном подъезде с мальчиком, обманом заманил к себе в квартиру ребенка и надругался над ним. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил мальчика ножом в голову. Тело ребенка в спортивной сумке мужчина вывез в Трояново, где у него был заброшенный дом. Там он попытался спрятать тело погибшего. Подозреваемого ждет психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.