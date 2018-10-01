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    Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования

    Сегодня, 11:20
    Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
    Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру». Тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае 2018 года. С весны более 1000 продавцов разместили почти 100 тысяч товарных позиций в 600 категориях. Сейчас на маркетплейсе можно найти детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику, а также заказать доставку лекарств. В период тестирования пользователи сделали более 180 тысяч заказов, что помогло команде «Беру» улучшить сервис к моменту запуска.

    - Наша цель — сделать «Беру» площадкой, где человек может купить у разных продавцов всё, что ему нужно, сделав один заказ. Сейчас на «Беру» 9 разделов, осенью мы добавили два новых — аптечные товары и продукты питания. В будущем мы планируем добавлять новые категории, расширять ассортимент и делать «Беру» ещё удобнее для наших покупателей, — говорит Максим Гришаков, генеральный директор компании «Яндекс.Маркет».

    - Сегодня рынок онлайн-покупок в России занимает всего 4% от общего объёма потребительских покупок, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 15%. Мы уверены, что запуск новой масштабной площадки для интернет-шопинга будет способствовать развитию рынка электронной коммерции в России. «Беру» — это не просто интернет-магазин, а один из ключевых элементов многофункциональной экосистемы продуктов и услуг для наших клиентов, который гарантирует надёжность, удобство и доступные цены, — заявил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

    С запуском на маркетплейсе появились «Беру Бонусы». Совершая покупки, люди будут получать скидки или бесплатную доставку для будущих заказов. «Беру» позволяет накапливать бонусы: если у пользователя наберётся достаточно бонусов для оплаты товара, он сможет купить его по символической цене 1 рубль.

    Система работает как игра: пользователь не знает, за какую покупку и какой бонус он получит. «Беру» дарит покупателям скидки на конкретную сумму или в процентах от стоимости заказа. Они могут распространяться как на весь ассортимент, так и на определённые товары или категории. Новые скидки будут появляться на «Беру» регулярно: на странице «Коллекция Беру Бонусов» покупатели увидят, какие бонусы уже есть у них в копилке и какие они могут получить в будущем.

     

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