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    За антисанитарию закрыты два детских сада

    Сегодня, 11:53
    За антисанитарию закрыты два детских сада
    Курский Роспотребнадзор проверил 55 дошкольных образовательных организаций. Исследования питьевой воды показали – нормативам не соответствует 1% проб. Чуть больше отклонений нашли в продуктах питания, в том числе в недостаточной калорийности блюд. С витаминизацией, напротив, в детских садах порядок. Также проверили чистоту посуды и в семи случаях обнаружили бактерии группы кишечной палочки. После рейда три материала направили в суд. Последний постановил – приостановить эксплуатацию двух частных детских садов, работавших с нарушениями санитарного законодательства.

     

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