СК опубликовал фото предполагаемого убийцы школьника

Следственный Комитет РФ опубликовал снимки с места, где было найдено тело 8-летнего мальчика. 23 октября первоклассник из Железногорска не вернулся домой из школы. Его поисками занимались тысячи человек. Сегодня ночью тело ребенка обнаружили в 20 км от Железногорска.

Следственный комитет России призывает граждан не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей. Любая информация или деталь, даже, на первый взгляд, малозначительная может оказаться важной как при спасении пропавшего ребенка, так и для установления круга лиц, непосредственно, либо косвенно виновных в смерти ребенка. По вышеуказанному случаю убийства ребенка в Курской области всю информацию, которая может быть полезна следствию, можно сообщить по телефонам: +7 (4712) 70-36-73. Как показала следственная практика, поступившие сведения, возможно, могут помочь установить причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.