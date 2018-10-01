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    СК опубликовал фото предполагаемого убийцы школьника

    Сегодня, 14:08
    СК опубликовал фото предполагаемого убийцы школьника
    Следственный Комитет РФ опубликовал снимки с места, где было найдено тело 8-летнего мальчика. 23 октября первоклассник из Железногорска не вернулся домой из школы. Его поисками занимались тысячи человек. Сегодня ночью тело ребенка обнаружили в 20 км от Железногорска. 
    Следственный комитет России призывает граждан не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей. Любая информация или деталь, даже, на первый взгляд, малозначительная  может оказаться важной как при спасении пропавшего ребенка, так и для установления круга лиц,  непосредственно, либо косвенно виновных  в смерти ребенка. По вышеуказанному случаю убийства ребенка в Курской области всю информацию, которая может быть полезна следствию, можно сообщить по телефонам: +7 (4712) 70-36-73. Как показала следственная практика, поступившие сведения, возможно,  могут помочь установить причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.

     

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