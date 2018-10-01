В Курске проинспектировали аварийные дома и благоустройство парков

В Курск прибыла член Центрального штаба и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. Сегодня она вместе с журналистами и чиновниками проверяет, как реализуются программы благоустройства городской среды, ведутся работы по капитальному ремонту и расселению ветхого и аварийного жилья. Сначала посетили парк имени Дзержинского, затем - аварийный дом на Суворовской, 57. Жители 15 квартир уже много лет ждут расселения. При этом дом не входит в федеральную программу расселения ветхого жилья. Почему так произошло, и пытается выяснить Светлана Калинина. Также она была удивлена затянувшейся реконструкцией детской площадки "Гулливер". Представительнице ОНФ было не понятно, почему до сих пор не снесён расселённый дом на Конорева. Далее в списке – общежитие по 2-му Промышленному переулку. Износ здания - до 98%, дыры в полу и трещины в стенах, однако расселять людей не спешат. К инспекции присоединились глава Курска Николай Овчаров и врио губернатора Роман Старовойт. Последний распорядился, чтобы ему предоставили отчет по ситуации до конца недели. Итоги увиденного «фронтовики» подведут на совещании. Ревизор из ОНФ обозначила сроки по каждому объекту, если подрядчики и администрация не выполнит обещания, то последуют обращения в прокуратуру.

По материалам ОНФ